Елена Малышева удивила зрителей «странным» платьем с портретами соведущих

Отечественная телеведущая, врач-терапевт и кардиолог Елена Малышева удивила зрителей «странным» выбором наряда. Она появилась в студии в белом платье с нанесёнными портретами своих соведущих.

Елена Малышева решила показать, насколько важную роль в её жизни занимают коллеги, в частности Герман Шаевич. В студию программы «Жить здорово!» ведущая пришла в платье со своим портретом, а также с их изображениями. Она пояснила, что тщательно продумывала наряд и призвала зрителей с большей терпимостью относиться друг к другу, не проявлять агрессию, меньше критиковать окружающих и больше внимания уделять «высоким целям».



Кстати, не так давно коллегу Малышевой Гандельмана задержали в столичном аэропорту после прилёта из Израиля. По некоторым данным, его вообще могли депортировать из России, но вмешалась соведущая и задействовала свои связи. Елена Малышева категорически отрицает данный факт, а о проблемах Гандельмана говорит, что информация не соответствует действительности, так как он постоянно появляется в эфирах.

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