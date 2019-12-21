Трамп подписал оборонный бюджет США с санкциями против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020-й финансовый год, который предполагает введение санкций против операторов проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом сообщает CNN.

Объем бюджета составил 738 млрд долларов, документ вступает в силу с момента подписания. Введение ограничений против связанных с Россией трубопроводов обосновывается «обеспечением энергетической безопасности Европы».

Помимо этого, документом запрещается военное сотрудничество с Россией. Он также предполагает увеличение расходов на «европейскую оборонную инициативу» на 734 млн долларов для «сдерживания России». В нем есть пункт и о запрете на поставки в Турцию самолетов F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов C-400.

Перед принятием оборонного бюджета швейцарская компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока-2», заявила о приостановке строительства газопровода. «Allseas ожидает руководства, включающего в себя необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от властей США», — отметили в компании.

СМИ отмечали, что под ограничения могут попасть, помимо Allseas, немецкие компании, сотрудничающие с «Газпромом». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что санкции не появлиют на строительство «Северного потока-2», его закончат.

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Источник: Новая газета

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