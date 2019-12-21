В Болгарии очевидцы запечатлели на камеру светящийся внеземной объект над Черным морем

Пользователи Сети активно обсуждают видео, опубликованное свидетелями события из Болгарии. Они запечатлели на камеру светящийся внеземной объект над Черным морем, который на большой скорости пронесся рядом с городом Бургас.

НЛО было необычной формы, внешне напоминая пульсирующее пятно с дырой в центре. Оно излучало сильное свечение, поразившее людей, а также не относилось к земным технологиям. Уфолог Скотт Уоринг после просмотра подчеркнул, что Черное море давно уже притягивает внимание пришельцев.

Внеземные корабли были неоднократно замечены в разных странах, а очевидцы говорили о форме диска или существах на их борту. Исследователь не сомневается, что инопланетяне имеют подводную базу, а данный аппарат уже покидал Землю, но был вынужден избавиться от воды на поверхности, чтобы не быть уничтоженным в атмосфере в результате образовавшейся корки льда.

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