В Болгарии очевидцы запечатлели на камеру светящийся внеземной объект над Черным морем

21.12.2019, 20:21, Разное

Пользователи Сети активно обсуждают видео, опубликованное свидетелями события из Болгарии. Они запечатлели на камеру светящийся внеземной объект над Черным морем, который на большой скорости пронесся рядом с городом Бургас.
НЛО было необычной формы, внешне напоминая пульсирующее пятно с дырой в центре. Оно излучало сильное свечение, поразившее людей, а также не относилось к земным технологиям. Уфолог Скотт Уоринг после просмотра подчеркнул, что Черное море давно уже притягивает внимание пришельцев.

Внеземные корабли были неоднократно замечены в разных странах, а очевидцы говорили о форме диска или существах на их борту. Исследователь не сомневается, что инопланетяне имеют подводную базу, а данный аппарат уже покидал Землю, но был вынужден избавиться от воды на поверхности, чтобы не быть уничтоженным в атмосфере в результате образовавшейся корки льда.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сооснователь Baza Никита Могутин попросил помочь найти силовика, ударившего журналистку издания Анну Никитину во время обыска у Евгения Манюрова, устроившего стрельбу у здания ФСБ в Москве. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале. По его словам, у Никитиной нашли печатную записку с именем. Он объяснил, что в этом году в издании играют в «Тайного Санту» для […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика