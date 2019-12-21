Дочь Сергея Лазарева Анна впервые попала на обложку глянцевого журнала

Популярный отечественный исполнитель, киноактёр и телеведущий Сергей Лазарев на странице в Instagram опубликовал видео со съёмок новогодней фотосессии для глянцевого журнала. Певец рассказал, что номер, на обложку которого впервые попала дочь Анна, уже доступен в продаже.
Сергей Лазарев рассказал, что для детей – сына Никиты и дочери Анны – эта фотосессия стала первой совместной. В ближайшее время певец не планирует повторять данный опыт, так как считает, что малышам ещё рано получать столько внимания, стараться сыграть на камеру и пугаться вспышек. При этом он заметил, что Никита вообще чувствовал себя во время съёмок раскованно, а вот Анну «ловила» вся команда. Тем не менее Лазарев остался доволен результатом и первым появлением дочери на обложке глянца.
Кстати, съёмку проводили в виде игры, чтобы детям было интереснее и они не капризничали, а фотографы старались поймать самые интересные и забавные моменты. Вся семья была одета в домашнюю уютную одежду. Особую атмосферу для съёмок создали в большой комнате с украшенной новогодней ёлкой, праздничными свечами, подарками и игрушками.
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