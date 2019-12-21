Украинцы похвастались успешными испытаниями бронеавтомобиля «Новатор»

Специализированный бронированный автомобиль «Новатор» успешно прошел ведомственные испытания Государственной пограничной службы страны, соответствующее видео было опубликовано в Сети.
«В ходе испытаний «Новатор» не только полностью подтвердил заявленные характеристики, но и продемонстрировал рекорд по нескольким показателям. В частности, время разгона с места до 100 км/ч составило 10,5 секунд, путь экстренного торможения на скорости 40 км/ч – всего 7,5 м», – сказано в подписи к видео на YouTube.
В ведомстве отметили, что «Новатор» могут рекомендовать как транспортное средство для доставки пограничных нарядов к местам несения службы в случае обострения ситуации на госгранице.
Ранее было опубликовано видео испытаний украинской крылатой ракеты «Нептун».
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