Бюджет на ремонт и строительство дорог могут увеличить почти на 20 млрд грн – «Укравтодор»

Бюджет на ремонт и строительство дорог могут увеличить почти на 20 млрд грн. Об этом 21 декабря сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков в Facebook.

По его словам, в Дорожном фонде на данный момент предусмотрено 38 млрд грн на ремонт, строительство и эксплуатацию дорог. Из них 31,5 млрд грн предназначены для ремонтно-строительных работ.

«Каждый, кто более или менее разбирается в теме, знает, что таких сумм, мягко говоря, недостаточно, чтобы привести в порядок проблемные участки в разных уголках страны», — добавил Кубраков.

Он сообщил, что Министерство финансов Украины и Кабмин придумали, как увеличить бюджет на дороги, чтобы нарастить объемы запланированных работ.

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта: №2661 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» и №2660 «О внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год».

По словам Кубракова, принятие этих проектов законов позволит «Укравтодору» привлечь дополнительное финансирование из внешних рынков.

Бюджет на дороги буде збільшено на 20 млрд грн.На сьогодні у Дорожньому фонді передбачено 38 млрд грн на ремонт,… Posted by Alexander Kubrakov on Laupäev, 21. detsember 2019

На сайте парламента на момент публикации отсутствует детальная информация об упомянутых законопроектах.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля 2019 года подписал указ «О некоторых мерах по созданию условий для развития и повышения качества автомобильных дорог».

Программу развития автодорог Украины на 2018–2022 годы Кабмин утвердил 21 марта 2018 года. Общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн. В 2019 году на дорожные работы в госбюджете было предусмотрено 56 млрд грн.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что в Дорожном фонде должно остаться в 2020 году 73,7 млрд грн на строительство дорог.

Европейский инвестиционный банк и ЕБРР выделят €900 млн на ремонт украинских дорог.

В общественной организации «Офис эффективного регулирования» (BRDO) 18 декабря заявили, что для создания качественных дорог в Украине нужно 5 трлн грн за 10 лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Еще один памятник Сталину появился в России. Теперь и в Магадане, что весьма иронично. Магадан и Сталин, вместе веселей.Директор порта "Весьма" самолично установил у рыбного порта бюст Сталина, даже местное отделение КПРФ узнало об этом пост-фактум.Постамент конечно атас, но видимо мужик очень торопился к 140-й годовщине со дня рождения. Что тут сказать, главное внимание. Подробнее […]