Мнение: Что дальше

Теперь, когда договор транзита практически подписан, можно подвести итоги и предположить дальнейшее развитие событий.

Нужно сразу оговориться, что измерять заключенный договор в рамках понятий "победа-поражение" бессмысленно. С точки зрения российских олигархов: с договором или без у них все прекрасно. Главное, что два Потока построены (точнее, все еще строятся), а значит — основные деньги на строительстве они уже заработали. Тот факт, что оба проекта экономически выглядят предельно сомнительными даже в самом оптимистичном варианте, их не волнует — они украли своё задолго до того, как газ потечет по трубам. В этом смысле друзья Путина в полном праве праздновать победу, выписывать себе фантастические бонусы и зарплаты — свою работу они выполняют блестяще. То, что она никакого отношения не имеет к интересам страны — а какое стране дело до их денег?

Если и говорить о чьем-то поражении, то, безусловно, речь может идти только об одном потерпевшем — народе России. 100 миллиардов долларов, выброшенных на строительство Потоков плюс порядка 50 миллиардов долларов, которые уже затрачены на две войны в интересах газпромовских боссов — это деньги, на которые уже никогда не будут построены больницы, школы, заводы. Не будут вылечены дети, которым собирают деньги на лечение. Эти деньги попали в карманы уважаемым людям, а им проблемы народа — до одного места. Кроме того, нужно понимать, что каждую копейку убытков Газпрома оплатит тот самый народ, которого они уже ограбили. Через повышение тарифов, через дополнительные поборы и налоги на всё. У Газпрома и его боссов, а также приближенных "к телу" подрядчиков при любом раскладе всё в новогоднем шоколаде. Именно их будет поздравлять Путин 31 декабря и желать новых успехов в наступающем году. Еще есть, что украсть.

По поводу самого контракта. На самом деле 65 млрд кубометров в 20 году — это практически тот же объем, который прокачивался и ранее. Разница лишь в том, что сегодня все подземные газовые хранилища Европы и той же Украины забиты под завязку, а потому гнать газ в тех же объемах просто не нужно.

Турецкий поток и Северный поток-2 имеют шанс заработать в штатном режиме не ранее второй половины, а то и конца 2020 года. У обоих систем совершенно не готова наземная инфраструктура, а потому газ просто некуда транспортировать.

Наша пропаганда уже получила задачу обосновывать происходящее тем, что Газпром в духе многоходовых комбинаций намерен вести транзит через Украину в минимальном объеме, чем окончательно добьет украинскую ГТС, нуждающуюся в капитальном ремонте. Откровенно говоря, лучше бы эксперты и телеведущие федеральных каналов с таким жаром рассказывали бы про российскую инфраструктуру, которая издыхает от хронического недофинансирования — но нам, понятно, гораздо важнее, чтобы порадоваться за гипотетически сдохшую соседскую корову. Свои проблемы побоку, главное, чтобы у соседа было плохо.

Еще один нюанс будущего периода действия контракта. С 23 года Польша полностью отказывается от российского газа, о чем она уже направила уведомление Газпрому. При этом Польша — крупнейший рынок Газпрома в Восточной Европе: в 18 году она закупила почти 10 млрд кубометров газа из 38 млрд, которые были поставлены в Восточную и Центральную Европу в том же году. Турция также планомерно снижает объемы российского газа. В 18 году было закуплено 24 млрд кубометров (больше — только Германия: 58,5 млрд кубов), но турки твердо намерены довести объемы российского газа примерно до 16-17 млрд кубометров в год, возместив потерю российского газа газом третьих поставщиков. То есть, минус еще порядка 8 млрд кубометров. Говоря проще — из 200 кубометров экспорта в Европу в 23 году уже точно выпадает примерно 10% всех объемов, а вот кому продать эти 20 млрд кубометров, чтобы удержать долю на рынке — вопрос пока без ответа. Абстрактное предположение — Европа увеличивает потребление газа, а потому куда денется, купит — выглядит странно. А кто сказал, что европейцы купят именно российский газ? Им-то как раз деваться есть куда, предложение уже превышает спрос, что и привело к падению цен, а к 23 году объемы предложения только возрастут.

Подведя итог с точки зрения нормальной экономической политики, можно сказать, что Газпром умудрился на падающих ценах рынка выбросить 100 миллиардов долларов на капитальное строительство, бюджет сверху добавил около 50 миллиардов на две войны, при этом перспектива потери минимум 10% рынка практически стопроцентная. В нормальной стране это получило бы однозначную характеристику — вопиющая и фантастическая безграмотность руководства Газпрома и страны в целом.

Однако у нас не нормальная экономика, а экономика разбоя и воровства. Смысл работы которой — распил бюджета и распихивание его по нужным людям. А вот в рамках парадигмы такой экономики всё, в общем-то, в порядке: Потоки построены, нужные люди получили подряды, лидер нации поиграл в солдатиков — да все просто прекрасно. А если учесть, что убытки оплатит народ — то в чем вы видите проблему?

Источник: Эль Мюрид

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