Решившая похудеть к Новому году Алёна Хмельницкая устроила себе «экзекуцию»

Телеведущая Алёна Хмельницкая на странице в Instagram опубликовала небольшое видео, снятое в тренажёрном зале. Артистка решила похудеть к Новому году, а потому устроила себе «экзекуцию».

В кадрах ролика Алёна Хмельницкая демонстрирует усердное исполнение упражнений на пресс, тяжело дыша, но улыбаясь на камеру. В подписи артистка призналась, что ещё пару месяцев назад даже не задумывалась о регулярных занятиях и просто рассмеялась бы в лицо человеку, утверждающему обратное. Теперь же она осознала истинность слов о том, что наперёд всё знать невозможно. По словам Хмельницкой, то, что она показала в видео – лишь часть «экзекуций» на пути к поставленной цели. Кроме этого она худеет с помощью массажа, йоги, а также тщательно откорректированного режима питания.

В завершении поста Алёна Хмельницкая написала, что рождённые под созвездием Козерога – «страшные люди». Особенно же это касается временно безработных. Вероятно, таким образом артистка намекнула, что сейчас не занята в съёмках, поэтому у неё много времени для приведения фигуры к Новому году в нужную форму.

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