Слава Рабинович: “Адмирал Кузнецов” – распильный “проект” путинских воров на миллиард долларов

Что-то у Путина и его воров опять цифры не сходятся… только дочитайте этот текст до конца.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» спустили на воду в 1985 году (заказан ВМФ СССР ещё при Брежневе, в 1981 году), и почти всё на нём за это время технически устарело.

Сирийский поход «Кузнецова» обошёлся российскому бюджету в 7 миллиардов рублей. Во время операции в Сирии авианосец потерял два палубных истребителя: они разбились при заходе на посадку.

По всему пути «Кузнецова» корабль дымил, как огромная плавучая кочегарка, чем вызвал гомерический вaтаныот не только у стран НАТО.

В декабре 2017 года его, вместо того, чтобы списать, поставили на ремонт. Планировалось, что отремонтированный и модернизированный корабль будет готов к концу 2020 года.

На ремонт и модернизацию единственного российского авианосца (звучит гордо!) планировали потратить около 60 миллиардов рублей (!!!). Это – примерно один миллиард долларов.

В 2018 году один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) в ночь на 30 октября при выходе из него… злосчастного «Адмирала Кузнецова».

В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца, нанеся – как подсчитали – 52 повреждения, на общий ущерб почти в 100 миллионов рублей.

А площадь затонувшего плавдока составляла 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве – вот такой ещё док уничтожили, который тоже ого-го, как много денег стоит. Ведь он был построен ещё в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР, и до сих пор является единственным, такого размера, в РФ.

Ремонт корабля застрахован не был (!).

Но вот на злосчастном «Адмирале Кузнецове» в декабре 2019 года «происходит» (ну-ну…) пожар – «сварочная окалина попала на промасленную ветошь» (етить твою…!!!).

Да пожар такого масштаба, что теперь на ремонт «Адмирала Кузнецова» после него потратят 95 миллиардов рублей, что намного превышает его «рыночную стоимость» (что бы ни означало это понятие «рыночной стоимости» в отношении этой старой советской рухляди). Это уже – полтора миллиарда несоветских долларов.

А теперь самое главное.

Когда-то Путин и Медведев хотели купить у Франции два корабля типа «Мистраль», но Франция расторгла контракт, после того, как путинская Россия напала на Украину в 2014 году.

На корабле «Мистраль» могут одновременно располагаться: 16 многоцелевых вертолётов класса NHI NH90 или ударных вертолётов класса Eurocopter Tiger; 4 десантные баржи; до 70 боевых машин, в том числе 13 основных танков типа AMX-56 Леклерк, или танковый батальон, включающий 40 танков типа Леклерк; и 450 солдат (кратковременно до 900 человек). Для вертолётов предусмотрен ангар площадью 1800 кв. метров.

Стоимость НОВОГО такого корабля – 600 миллионов долларов. То есть более, чем в два раза меньше, чем ремонт старой рухляди – «Адмирала Кузнецова».

Вместо ремонта «Адмирала Кузнецова» можно было купить два новых «Мистраля», и ещё бы полно денег осталось.

Тушите свет.

Т.н. «ремонт» «Адмирала Кузнецова» – это просто новый распильный проект путинских мега-жуликов, которые собираются украсть на этом, из наших денег, более, чем миллиард долларов.

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