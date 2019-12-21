Валерий Соловей:

По совпадению мои знакомые, независимые журналисты в момент боя оказались на Лубянке

И вот что они засняли

Михаилъ Алексѣевичъ Налимовъ:

ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ? ЕСЛИ НЕ В СОСТОЯНИИ ЗАЩИТИТЬ ДАЖЕ СЕБЯ!

Около часа шёл бой на улицах Москвы в центре города.

Террористами было атаковано центральное здание ФСБ (КГБ) РФ (!) Путин в эти минуты вещал народу, что всё под контролем, а весь мир увидел, что «король» то голый.

Испуганные, растерянные силовики бегали из угла в угол и могли только дрожащими руками натягивать оградительные ленты.

Да, товарищи офицеры это вам не бизнес кошмарить и простых обывателей, тут смелость и отвага нужна.

Много всего Москва видела, но такого позорного цирка ещё нет.

Руководители ФСБ, Росгвардии после такого позора, по старой большевистской традиции должны были бы застрелиться в своих кабинетах или как минимум положить рапорт на стол.

Но как же будут без них их особняки на Рублёвке, их любовницы, миллиарды наличности..

Источник — BAZA

Ночью сразу несколько СМИ и телеграм-каналов сообщили имя стрелка, открывшего огонь на Лубянке. Предположительно, это был уроженец Московской области, 39-летний Евгений Манюров. Официально эта информация пока не подтверждена.

Сам Путин в это время находился в Большом Кремлевском дворце на концерте в честь дня работников органов госбезопасности, который празднуют , 20 декабря.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Еще один памятник Сталину появился в России. Теперь и в Магадане, что весьма иронично. Магадан и Сталин, вместе веселей.Директор порта "Весьма" самолично установил у рыбного порта бюст Сталина, даже местное отделение КПРФ узнало об этом пост-фактум.Постамент конечно атас, но видимо мужик очень торопился к 140-й годовщине со дня рождения. Что тут сказать, главное внимание. Подробнее […]