Валерий Соловей:
По совпадению мои знакомые, независимые журналисты в момент боя оказались на Лубянке
И вот что они засняли
Михаилъ Алексѣевичъ Налимовъ:
ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ? ЕСЛИ НЕ В СОСТОЯНИИ ЗАЩИТИТЬ ДАЖЕ СЕБЯ!
Около часа шёл бой на улицах Москвы в центре города.
Террористами было атаковано центральное здание ФСБ (КГБ) РФ (!) Путин в эти минуты вещал народу, что всё под контролем, а весь мир увидел, что «король» то голый.
Испуганные, растерянные силовики бегали из угла в угол и могли только дрожащими руками натягивать оградительные ленты.
Да, товарищи офицеры это вам не бизнес кошмарить и простых обывателей, тут смелость и отвага нужна.
Много всего Москва видела, но такого позорного цирка ещё нет.
Руководители ФСБ, Росгвардии после такого позора, по старой большевистской традиции должны были бы застрелиться в своих кабинетах или как минимум положить рапорт на стол.
Но как же будут без них их особняки на Рублёвке, их любовницы, миллиарды наличности..
Источник — BAZA
Ночью сразу несколько СМИ и телеграм-каналов сообщили имя стрелка, открывшего огонь на Лубянке. Предположительно, это был уроженец Московской области, 39-летний Евгений Манюров. Официально эта информация пока не подтверждена.
Сам Путин в это время находился в Большом Кремлевском дворце на концерте в честь дня работников органов госбезопасности, который празднуют , 20 декабря.
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