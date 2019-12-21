«Эксмо» расторгло контракт на книгу о Насте Рыбке и Олеге Дерипаске

Издательство «Эксмо» расторгло контракт на книгу «Go to fish» секс-коуча Алекса Лесли о приключениях его подруги Насти Рыбки и российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом пишет Baza.

По словам автора книги, юристы издательства «оценили все риски» и приняли решение не выпускать ее. Книга была уже готова к выходу, и предзаказ на нее можно было оформить на сайте. Выход был запланирован на 18 октября, однако несколько раз переносился. 12 декабря контракт был расторгнут.

В документе о расторжении сказано, что издательство и Лесли не имеют друг к другу ни материальных, ни каких-либо других претензий.

Настя Рыбка стала известна после расследования Фонда борьбы с коррупцией, в котором использовались публикации из ее Instagram и фрагменты ее книги. В ней она рассказывала об отдыхе на яхте с миллиардером Олегом Дерипаской и бывшим вице-премьером правительства России Сергеем Приходько.

В конце февраля 2018 года Вашукевич (настоящая фамилия Рыбки) задержали в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга, в котором принимали участие более 40 российских туристов. Ее обвини в нелегальной трудовой деятельности.

15 января 2019 суд приговорил ее к условному сроку и постановил депортировать из страны. 17 января Рыбка и Алекс Лесли были задержаны в московском аэропорту Шереметьево. Полиция связала это задержание с уголовным делом о вовлечении в занятие проституцией.

Алексей Навальный заявил, что уголовное преследование организовал Дерипаска. В качестве доказательств он привел телефонные переговоры близкого окружения миллиардера.

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