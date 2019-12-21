Мнение: РадиКалки

Довольно известный российский иллюстратор, востребованный в США, Андрей Тарусов нарисовал календарь для Роскосмоса на следующий год в стиле пин-ап.

Пин-ап — чисто американская тема, вроде комиксов, где красивые девушки в призывных позах с определённой долей простого юмора привлекают взгляды к какой-либо теме или проблеме.

Посмотрите сами, наверняка видели такое:



Фото: Андрей Тарусов

Я не великий ценитель изобразительного искусства — ну, календарь. Мне он чем-то напомнил книжки Кира Булычёва про Алису — только для взрослых. По-моему, вполне так себе нормально.

Чем, в общем-то, такой календарь может возмутить нормального человека? Нормального — ничем, зато российские радикальные феминистки впали в катарсис.

Какого хрена, вопят они, в календаре красивые девушки?! Неужели, некрасивые недостойны космоса?!

Что? Серьёзно?

Впрочем, если серьёзно, то — да, в космос жирным бабам с прыщами лететь нельзя. Вообще нельзя. Ни при каких условиях. Ограничение по здоровью, во-первых. Во-вторых, хрен ракета с тушей взлетит.

Бегемотам место в болоте. Звёзды — они для красивых.

Красота — это симптом здоровья. Акне, лишний вес, дегенеративное лицо — это всё симптомы разных болезней.



Фото: Соцсети

Антонина Стоянова, у которой вместо лица на аватарке — волынка, вопит, что иностранцы готовят волну презрения. Антонина ни разу не бывала дальше Адлера, потому пишет она с большим знанием дела!

Юля Смирнова, в чьём профиле тоже нет ни одной её фотографии, взывает к прокуратуре, чтобы арестовать художника:



Фото: Соцсети

У Юли — разрыв шаблона, ведь она не может стать прототипом календаря для космоса, но я ей отвечу — прокуратура в курсе! Там — тоже люди, им нравятся женщины. Красивые женщины, а не с котами в профиле.

Андрей Бондарь своих взглядов совершенно не стесняется. Молодец. И лица не прячет, хотя лучше бы спрятал. Радужный флаг покрывает гордый профиль Андрея в Фейсбуке — он тоже против сексизма:



Фото: Соцсети

Андрею вторит и Юлия Александровна, скрывающая фамилию, что это, мол, не только сексизм, но и плохой сексизм:



Фото: Соцсети

Лицо Юли, как видите, выражает при этом отсутствие секса на протяжении, как минимум, лет 15-20.

Что примечательно, красивые люди, в отличие от набежавших радифемок, не видят ничего ужасного в этом календаре. Ни сексизма, ни прочих ужасов. Не зовут на помощь ни полицию, ни прокуратуру.

Какой вывод можно сделать из этого всего скандала?

Радикальные феминистки видят всюду сексизм. Их не трахают, не хотят их трахать, а потому в любом намёке на красоту они готовы усмотреть оскорбление.

Я — феминистка. Я — настоящая феминистка. Я — за права женщин, свободу и равноправие. Но радикальные феминистки — про другое. Ненавидят красоту в любых её проявлениях, а потому готовы сожрать всех женщин, да и самих себя способны довести до приступов диареи, когда какают в эфире исключительно кирпичами.

Мне кажется, пришла пора поставить радикалок на место. Видите дуру — отвечайте ей на её языке. Орёт про сексизм — отправьте её в салон красоты, а потом потрахаться. Другого лекарства пока не придумано.

А как вы относитесь к экстремистам-радифемкам? Вас задевает чужая красота, сексуальность?

Источник: Лена Миро

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