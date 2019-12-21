Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко

21.12.2019, 19:51, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко и попросил у подписчиков совета по выбору вида спорта.

«В спортивном мире пошла такая мода – все, кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, по какому виду спорта. Заранее пригласил президента федерации бокса, президента клуба «Ахмат». Как вы думаете, бокс или ММА?» – сказал Кадыров в видео, опубликованном в Instagram.

Он также спросил у подписчиков, на какой арене бой с Александром Емельяненко будет зрелищней. «Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса?», – написал глава Чечни.

При этом он отметил, что «полон решимости преподнести небольшой урок мастерства», пообещав, что поединок не будет «долгим и скучным».

Напомним, в конце ноября Емельяненко победил штангиста Михаила Кокляева в боксерском поединке.

При этом бывший боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что бой Кокляева с Емельяненко – просто шоу, со спортом ничего общего у него нет.



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