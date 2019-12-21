Мнение: Игорь Топоровский с женой арестованы

21.12.2019, 19:50, Разное

А помните чудесного нового русского, который в 2018 году выставил свой офигительно прекрасный "авангард" в музее города Гента?
Ну вот, бельгийцы их наконец арестовали.
Подробностей пока нету.

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7687/

UPD: предыстория коротко

  • Часть первая: Барабан Страдивари и прялка Малевича (январь 2018 года)

  • Часть вторая: Гентская выставка и дама червяков (февраль 2018 года)

  • Часть третья: Гентская выставка и проклятая неопределенность (март 2018 года)

Картинки крупно (включая прялку) можно посмотреть тут.

По тэгу у меня об этой истории еще больше материала.

О, вот такая новость старая от меня ускользнула

Государственный секретарь Бельгии Зухал Демир 14 марта 2018 года на заседании правительственной комиссии официально сообщила: «В январе 2016 года федеральное научное учреждение Королевский институт культурного наследия (KIK) провело материально-технический анализ картин Топоровского. Образцы красочного слоя были взяты в доме Топоровского из 5 картин для проведения анализа цветных пигментов. Анализы были оплачены Топоровским, однако, после получения результатов исследований Топоровский стал избегать любых контактов с KIK». Оценивая результаты анализов Зухал Демир заявила: «Ответственность за это фиаско — а это было именно фиаско, а также за ущерб репутации на международном уровне — должна лежать на руководстве музея MSK в Генте, и именно оно должно взять ответственность на себя». https://www.apn.ru/index.php?newsid=37796

Источник: Шакко



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Контракт с Газпромом позволит правительству Украины снизить стоимость коммунальных услуг, сообщил глава украинского кабмина Алексей Гончарук. Как сообщил Гончарук в Facebook, для «украинского бизнеса и украинцев» соглашение с российской стороной «означает, что этой зимой цена на газ расти не будет». В результате власти Украины смогут «снизить цифру платежки за коммунальные услуги и за отопление». По словам […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика