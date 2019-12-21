Мнение: Игорь Топоровский с женой арестованы

А помните чудесного нового русского, который в 2018 году выставил свой офигительно прекрасный "авангард" в музее города Гента?

Ну вот, бельгийцы их наконец арестовали.

Подробностей пока нету.

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7687/

UPD: предыстория коротко

Часть первая: Барабан Страдивари и прялка Малевича (январь 2018 года)

Часть вторая: Гентская выставка и дама червяков (февраль 2018 года)

Часть третья: Гентская выставка и проклятая неопределенность (март 2018 года)

Картинки крупно (включая прялку) можно посмотреть тут.

По тэгу у меня об этой истории еще больше материала.

О, вот такая новость старая от меня ускользнула

Государственный секретарь Бельгии Зухал Демир 14 марта 2018 года на заседании правительственной комиссии официально сообщила: «В январе 2016 года федеральное научное учреждение Королевский институт культурного наследия (KIK) провело материально-технический анализ картин Топоровского. Образцы красочного слоя были взяты в доме Топоровского из 5 картин для проведения анализа цветных пигментов. Анализы были оплачены Топоровским, однако, после получения результатов исследований Топоровский стал избегать любых контактов с KIK». Оценивая результаты анализов Зухал Демир заявила: «Ответственность за это фиаско — а это было именно фиаско, а также за ущерб репутации на международном уровне — должна лежать на руководстве музея MSK в Генте, и именно оно должно взять ответственность на себя». https://www.apn.ru/index.php?newsid=37796

Источник: Шакко

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