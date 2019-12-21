Мнение: Письмо: «Была дурой и слепой»

Сегодня разберем одно задание с тестирования, как Золушке удалось за пять минут полностью изменить динамику отношений своей подруги.

Но для примера сначала покажу два письма про онегиных с большими Училками и Штурманами.

В этих письмах онегины не плюсуют как Кирюша с КДЧ. Но они плохо рефлексируют СЗ девушек для себя и ведут себя как плюсы, врубая свои ведущие баги.

А у девушек тоже такие же баги и поэтому получается конфликт.

Вообще самый острый конфликт, это когда ваша Училка скрещивает указки с чужой Училкой, или два Штурмана сходятся в схватке как два барана. Баг на баг, особенно два верхних бага, особенно два одинаковых верхних бага — вот что такое острый дефолт.

Не нужно никакой подстройки снизу, не нужно никаких манипуляций, нужно просто выключить свой баг хотя бы на время. И конфликт быстро сойдет на нет.

Берн в своем трансактном анализе называл это Родитель + Родитель = Конфликт, это обобщение про столкновение двух верхних багов. Когда две Выскочки сталкиваются или две Ищейки, тоже получается ссора. Если перекрещиваются разные родительские баги, например Штурман и Училка, конфликт выглядит со стороны чуть-чуть более конструктивно, но по сути он такой же тупиковый.

Давайте на примере письма посмотрим, как это выглядит.

gusenica15

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Читаю Вас уже 2 года, надеюсь что прогресс у меня есть. Я симпатичная, занимаюсь спортом и слежу за собой, работаю в сфере рекламы в крупной компании на средней должности. Доход для моего города у меня тоже средний.

Несколько дней назад я встретилась со своим одноклассником, А. Нам по 27 лет.

На протяжении лет 10 он непрерывно был в моей жизни, после школы оба учились в одном институте. Затем его взяла к себе на работу моя сестра. Моя семья всегда его очень любила, его мама меня вроде бы тоже.

А. ухаживал за мной все это время, дарил подарки и цветы, признавался в любви, мы ходили на свидания, но я открыто ему говорила, что могу только дружить.

Я тоже дарила всегда подарки на праздники и сама охотно шла на контакт. В любых конфликтах в общей компании всегда была на его стороне, что делал и А. Он не нравился мне, хотя я пару раз пыталась «разглядеть» его. Однажды я в машине стала первая его целовать, была не трезвой, он отвечал мне, но руки держал по швам. После этого я убежала из машины. На следующий день он спросил как я себя чувствую после алкоголя, все ли помню. Я ответила что все помню и мне очень стыдно, больше этого не повторится. На что он ответил, что очень бы ему не хотелось,чтобы больше этого никогда не произошло.

(Она рапунцель, он онегин. Она считает, что он у нее во френдзоне, влюбленный. По факту это скорее так, но он так не считает, конечно. Он размышляет: подходит или не подходит, и у него ЗВ)

Годы шли, я встречалась с другими парнями, он с девушками. Его стебали наши общие друзья на тему того, что я его динамлю, психовали его подруги. А я довольно потирала ладошки, по-прежнему только дружила с ним. На самом деле я всегда очень его любила, хоть и вела себя порой отвратно — хамила, истерила, психовала и испытывала его нервы так, как никому больше.

(Она не сомневается, что он осознанно влюблен. А он по-прежнему, совсем не уверен, и думает, что если бы он очень захотел, она была бы с ним. Корона на корону)

А. прощал мне все, дарил цветы и оказывал во всем любую помощь и поддержку.

(Он джентльмен)

Спустя 10 лет такой дружбы, к тому моменту мы сильно поругались и не общались пол года, он переехал в Москву. Устроился там хорошо, его ОЗ сейчас гораздо выше моей. Он работает в международной компании на руководящей позиции, живет с девушкой из нашего города уже 3 года. Она изменяла ему, не работает и по сей день, но он прощает все и ей тоже.

(Здесь ее Ищейка много лишнего ей принесла. В любом случае, парень считает себя более успешным, чем автор, и в личной жизни тоже. И смотрит на нее свысока, пока она свысока его жалеет)

Я живу в своём городе, отношения мои ничем нормальным не кончились.

С момента его переезда мы виделись раза 3, в основном по-моему запросу. Общались мы редко, но вплоть до прошлого года я получала от него сообщения о том, что он до сих пор мечтает на мне жениться.

(Для него это дежурный комплимент, похоже, или ее щипцы)

Несколько дней назад я поехала в командировку в его город, написала ему чуть раньше, попросила порекомендовать хороший ресторан. В тот день мы переписывались весь день, будто не было тех лет, когда мы прекратили общение. Но уже он не флиртовал, не делал комплименты.

После обсуждения заведений:

Я: как твои дела?

А: ‘большой текст про дела’

Сестра твоя спрашивает постоянно не женился ли я )) если ты стесняешься задать вопрос , то я сразу отвечу сам — нет, детей тоже нет

Я: Вопрос такой задать я не стесняюсь, она случаем не спрашивает, меня ли ты все ждешь?

А: она нет, моя мама да

(Вот так примерно и про мечты о женитьбе он ей говорил. Онегины вообще считают, что все женщины всегда хотят выяснить у них именно этот вопрос и отвечают. Девушки думают, что это намеки им, а онегины считают, что их вынуждают отчитаться)

Дальше была очень длинная переписка обо всем и ни о чем, но когда я приеду, он не спросил. Спрашивали друг у друга как поживает семья, как работа, делились впечатлениями от путешествий. Через пару дней я прилетела, скинула видео из театра и сказала как мне понравилось, он задал пару вопросов, затем:

Я: Что делаешь сегодня? Может увидимся?

А: Я на футболе, завтра могу подъехать. Или послезавтра и так далее в любой день. У вас праздник уже закончился?

Я: У нас он завтра) а во вторник мы домой)

А: завтра во сколько?

Дальше договорились о времени. На другой день он написал за пару часов, уточнил все ли в силе, я попросила приехать через час. Ровно через час он написал выходить, и оказалось что ждал он меня в назначенному месте около полу часа(Видела эту машину с террасы). Когда я села в машину, он не обнял при встрече, я тоже постеснялась это сделать. Первое что он выпалил- что от меня пахнет дешёвым вином (я была на корпоративе и выпила 1 бокал), и что нормальное я не пила.

(Ну вот здесь типичная онежья Училка. Они и правда считают, что должны прививать подружкам хороший вкус. Тем более ОЗ его теперь куда выше, он не пьет дешевое вино и, вполне возможно, брезгует компаниями, в которых такое вино пьют. Немного разбогатевший онегин-рапан или рыба почти мгновенно превращается в сноба)

За весь вечер я с ним не спорила, а только тупо улыбалась. Привез в дорогой ресторан. Я ничего заказывать не стала, взял себе и мне дорогое вино, типа вот попробуй. Говорил в основном он, я продолжала улыбаться и недоумевать, когда А. спросил, сколько стоит у меня помада- дешманская или нормальная.

(Почему-то девушки думают, что «молчать и улыбаться» это вежливо и даже немного снизу. Но вообще-то это тоже заход сверху — молчать и улыбаться. Тем более недоуменно, как она описывает. Понятно, почему это тоже Училка?)

Атмосфера была напряжённой, и когда я отошла в уборную, он вызвал такси по своему и моему адресу. Я была в шоке, но вида не подала, думала что мы погуляем еще. Хотя он наверное и при желании не мог- дома ждала его девушка.

(Он видел, что она сидит и молчит, явно недовольна происходящим, поэтому побыстрей сбежал)

Всю дорогу назад я молчала и давидась от обиды и сбитой короны. Он спросил все ли нормально со мной, я подтвердила. На прощание потянулась чмокнуть- он подставил губы. Когда я поднялась в номер, то перевела ему деньги за ужин и такси.

Он сразу написал

А: ты с ума сошла? Прекрати

Я: я настаиваю, пощади, комиссия большая!

А: Настаиваю тут я, мне было приятно встретиться, вдвойне приятно угостить, можем годами перекидываться. Или в блок твой номер для переводов. Я верю что ты в состоянии оплатить все что угодно, но это вечер моего угощения. Твой в след раз

Я: не оскорбляй меня ты и след раза не будет.

А: ничего нового)

Дальше мы всю ночь перекидывали эти деньги. Я улетела. Потом я перестала кидать деньги и написала.

(Две Училки в назидание и даже в наказание перекидывают друг другу деньги. Но если со стороны мужчины это почти в границах, с ее стороны — только Училка)

Я: козел ты конечно

А: доброе утро! Почему?

Я: не знаю

А: космос дай мне силы

Где я себя опять плохо вёл? Я скорее не козел, а тупой и не понимаю. Наоборот был весел и много болтал

(Он и правда болтал, это она сидела, поджав подбородок из-за его Училки про «дешевое вино». А сейчас она выпустит свою Училку на волю, не только с указкой, но и с пучком розг как в старой английской школе)

Я: Все что тебе поднимало настроение, это моя дешёвая помада и запах синьки от меня

А: я не знал что тебя заденет помада. всего лишь заметил, что когда ты прикасаешься губами к бокалу, она не оставляла следов, поэтому и спросил, что это за помада. Я решил, что если она не оставляет следов значит она качественная и спросил про нее

(Онегины в своем репертуаре. Спросить про помаду, про пиджак в цвет глаз, про лак для волос, чтобы девушка прокисла и почувствовала себя ряженой в балагане. Онегины, вы не должны вообще упоминать макияж и какие-то женские ухищрения, можете похвалить платье если очень хочется, но не вместо девушки, а вместе. Но она за это ему сейчас вломит, вместо того, чтобы промолчать)

Я: А я специально ей накрасилась, чтобы по тебе не размазать, но вот вино казеное все испортило

А: так это же вроде и должно так быть. ты спец. накрасилась — я не будучи дураком это подметил. Твой план удался. Плохо когда не замечают деталей

Я: доказала ведь что козел

А: я стесняюсь напомнить, что встречал тебя больную и растрепанную дома и ничего со мной не случилось.

но если я обидел, то извини. Никакого умысла. Как всегда отлично выглядела не меняешься вообще)

(Прекрасная онегинская Училка напоминает девушке, что она была растрепана и объясняет, что ее план захвата его почти удался. А ее Училка отвечает, что он повел себя как козел, потому что не стал с ней целоваться, хотя она специально накрасила губы стойкой помадой)

Потом я удалила его из инста, ночью он написал

А: я тебя настолько оскорбил, что ты меня отовсюду удалила )

Я: я скучала

(Молчит)

По тебе, если ты не понял

А: я вообще-то комплименты делал, которые оказались хамством, но я буду учиться. И вообще я ждал тебя кучу часов, можно было снисхождение выписать

Я: я знаю

(Тут они вроде попытались поговорить мирно, но все равно обвинили друг друга и устыдили)

На этом все. Еще пару лет назад, после предпоследней встречи я писала ему что была дурой и слепой, и очень о многом жалею и скучаю по тебе. В ответ опять были лёгкие шутки, и шланг.

(Автор, он и раньше не считал вас настолько прекрасной, как вам всегда казалось в короне, а сейчас и подавно видит много недостатков. И так же он видит, что вы смотрите на него сверху. Именно поэтому старается опускать вас, упоминая про дешевое вино и расспрашивая про цену помады. Ему кажется, что вы строите из себя ту, кем не являетесь. Именно поэтому Кирюша унижал КДЧ, не от жестокости, а потому что она действительно привыкла говорить снисходительно с мужчинами, при том что по факту оказывалась ниже и запрос к ним был ее)

Эволюция, есть ли у меня шанс на отношения с ним? Я упустила и не замечала мужчину, который очень меня любил.

(Даже если вы до сих пор нравитесь ему, он смотрит на вас как на сырой материал, из которого что-то можно было бы сделать, если бы вы слушали его и уважали. А вы видите в нем восхищенного пажа, кем он никогда не являлся. Джентльменом да, пажом нет. А сейчас и подавно. Поэтому все ваше общение будет состоять из скалок. Вы оба смотрите друг на друга сверху. Только он более равнодушно теперь, а вам вдруг очень захотелось его притянуть за шкирман)

Источник: Эволюция

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Контракт с Газпромом позволит правительству Украины снизить стоимость коммунальных услуг, сообщил глава украинского кабмина Алексей Гончарук. Как сообщил Гончарук в Facebook, для «украинского бизнеса и украинцев» соглашение с российской стороной «означает, что этой зимой цена на газ расти не будет». В результате власти Украины смогут «снизить цифру платежки за коммунальные услуги и за отопление». По словам […]