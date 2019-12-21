В Мурманской области школьники после дискотеки избили полицейских

В доме культуры в Апатитах Мурманской области вечером 20 декабря прошла дискотека, после которой группа подростков избила двоих патрульных. Полицейские получили тяжелые травмы, подростки задержаны. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Дискотека проходила в формате «12+» и длилась с 18.00 до 21.00, сообщает издание «Хибинформбюро». Перед ее окончанием сотрудники Дома Культуры позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу «сообщить, что у дворца вот-вот окажется большая группа подростков» – они шумели, матерились и выясняли отношения. Туда отправили два наряда патрульно-постовой службы.

Директор ДК Ольга Бигоцкая рассказала изданию, что прибывшие патрульные сделали замечание подростку с банкой пива. Тот не отреагировал – и завязалась драка.

Особенно пострадали двое полицейских: у одного диагностировали сотрясение мозга и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, второму нанесли несколько ударов по голове. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В отдел полиции итоге доставили девять подростков. В СК сообщают, что несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, установлены и допрошены.

СК по Мурманской области возбудил уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишения свободы сроком до пяти лет.

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