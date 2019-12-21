«Сдохнет накануне твоего климакса»: молодой жене обколотого Диброва крепко досталось

Полина Диброва привлекла внимание к своей персоне,

опубликовав в соцсетях, фото любимого мужа. На снимке знаменитый ведущий

выглядит намного моложе своих лет.

По мнению скандального блогера Лены Миро, избранница Дмитрия

Диброва использовала ретушь, чтобы сделать любимого привлекательнее. Дескать, в

реальной жизни звезда выглядит намного хуже.

«Это – дед, старый хиппующий дед, вусмерть обколотый

филлерами. Его обмякшее, женоподобное лицо лично мне говорит о низком

содержании тестостерона в организме. Неудивительно: Диброву – 60. Его жене

Полине – 30», – высказалась обозревательница.

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Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 13 Ноя 2019 в 10:29 PST

После Лена отметила, что Полине это брак кажется выгодным,

так как она избавлена от необходимости вести домашнее хозяйство, думать о

деньгах, зарабатывать их, а также получила крышу над головой со всеми удобствами

и дорогую машину. На самом деле, по мнению Миро, жена Дмитрия Диброва

просчиталась.

«Не густо как-то, особенно если есть понимание, что жизнь —

одна, и потратить свою одну единственную, драгоценную-предрагоценную молодость

на дедушку, который еще лет 15 пропердит, а потом сдохнет накануне твоего

климакса – это как-то глупо, на мой взгляд», – крепко приложила молодую женщину обозревательница в

личном ЖЖ.

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