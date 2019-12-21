«Сдохнет накануне твоего климакса»: молодой жене обколотого Диброва крепко досталось

Полина Диброва привлекла внимание к своей персоне,
опубликовав в соцсетях, фото любимого мужа. На снимке знаменитый ведущий
выглядит намного моложе своих лет.
По мнению скандального блогера Лены Миро, избранница Дмитрия
Диброва использовала ретушь, чтобы сделать любимого привлекательнее. Дескать, в
реальной жизни звезда выглядит намного хуже.
«Это – дед, старый хиппующий дед, вусмерть обколотый
филлерами. Его обмякшее, женоподобное лицо лично мне говорит о низком
содержании тестостерона в организме. Неудивительно: Диброву – 60. Его жене
Полине – 30», – высказалась обозревательница.
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После Лена отметила, что Полине это брак кажется выгодным,
так как она избавлена от необходимости вести домашнее хозяйство, думать о
деньгах, зарабатывать их, а также получила крышу над головой со всеми удобствами
и дорогую машину. На самом деле, по мнению Миро, жена Дмитрия Диброва
просчиталась.
«Не густо как-то, особенно если есть понимание, что жизнь —
одна, и потратить свою одну единственную, драгоценную-предрагоценную молодость
на дедушку, который еще лет 15 пропердит, а потом сдохнет накануне твоего
климакса – это как-то глупо, на мой взгляд», – крепко приложила молодую женщину обозревательница в
личном ЖЖ.
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