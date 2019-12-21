В Польше после паузы прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

Институт национальной памяти Польши распространил официальное заявление, в котором настаивает, что СССР напал на Польшу в 1939 году. Документ был подготовлен в связи с высказываниями президента РФ Владимира Путина, прозвучавшими на пресс-конференции 19 декабря.

«И гитлеровская Германия, и Советский Союз Ленина и Сталина последовательно стремились свергнуть Версальский порядок в Европе и навязать свои порядки другим европейским народам. Вторая мировая война началась с агрессии Германии и Советского Союза на Польшу в 1939 году», – сказано в заявлении, передает РИА «Новости».

Там отмечается, что «прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа».

Государственный Институт национальной памяти Польши занимается изучением деятельности органов госбезопасности социалистической Польши, третьего Рейха и СССР для расследования преступлений в отношении польских граждан. Кроме того, Институт является инициатором закона о декоммунизации.

На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны.

Глава государства отметил, что польское правительство в это время «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

После чего МИД Польши сообщил, что страна взяла паузу для анализа слов российского президента.





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