Мнение: Зеленский, Зозуля и 1488

21.12.2019, 19:31, Разное

Поклонник Бандеры футболист Зозуля, с которым солидаризировался Зеленский.

Осталось узнать, разделяет ли Зеленский тезисы Дэвида Лейна.

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Контракт с Газпромом позволит правительству Украины снизить стоимость коммунальных услуг, сообщил глава украинского кабмина Алексей Гончарук. Как сообщил Гончарук в Facebook, для «украинского бизнеса и украинцев» соглашение с российской стороной «означает, что этой зимой цена на газ расти не будет». В результате власти Украины смогут «снизить цифру платежки за коммунальные услуги и за отопление». По словам […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика