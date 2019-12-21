Мнение: Зеленский, Зозуля и 1488

Поклонник Бандеры футболист Зозуля, с которым солидаризировался Зеленский.
Осталось узнать, разделяет ли Зеленский тезисы Дэвида Лейна.
Источник: Colonel Cassad
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