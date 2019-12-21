Специалисты назвали ТОП-8 ошибок водителей, которые «убивают» МКПП

По статистическим данным, механическая коробка передач в авто ломается значительно реже ее автоматического аналога, кроме того, она проще в ремонте. Однако неправильная эксплуатация автомобиля способна буквально «убить» этот агрегат. Эксперты назвали ТОП-8 ошибок автовладельцев, вредящих МКПП.

В первую очередь, не стоит постоянно выжимать сцепление, так как удерживание педали с такой функцией грозит быстрым износом внутреннего диска, из-за чего приходят в негодность подшипники. Также не стоит производить выжим сцепления и во время включения передачи. Третья причина проблем может быть связана с включением в момент передвижения задней передачи. При попытках это сделать можно услышать специфический скрежет, при котором рычаг для управления коробкой передач становится менее плавным в работе, а ведущие колеса могут начать вращение в противоположную сторону.

Если в авто реализован передний привод, машина сразу же теряет управляемость, что может быть не только вредным для транспортного средства, но и опасным для жизни водителя. Также плохо, если водитель не отпускает сцепление до конца, поскольку в это время происходит перегрев КП и ее износ. Еще одна ошибка – нажим педали газа при небольших оборотах. Именно такая привычка может очень быстро «убить» механическую коробку передач автомобиля, она вполне сможет быстро вывести из строя выжимной подшипник и корзину сцепления.

Шестой причиной поломки МКПП является понижение передачи на два и более уровня. Не стоит совершать переход при низких оборотах на высокие передачи, так как это будет чрезмерной нагрузкой для коробки передач. И, наконец, не нужно постоянно держать руку на селекторном рычаге, поскольку давление на его шарообразную головку увеличивает нагрузку на механизм. Очень часто такое поведение вызывает сложности с переключением ступеней коробки и ряда других неполадок. Кроме того, при таком стиле езды случаются аварии.

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