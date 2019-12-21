Новогодний макияж 2020: Визажисты рассказали о главных трендах года

О новогоднем макияже-2020 и его главных трендах рассказали визажисты. Станет ли созданный образ ярким и запоминающимся, во много зависит не только от особенного наряда, но и от удачного акцента, подчеркивающего цвет глаз.

Специалисты обращают внимание, что палитра в год Металлической Крысы представлена теплыми оттенками серого, черного, серебристого и золотистого цвета. Обладательницам зеленых глаз визажисты рекомендуют выбрать для встречи Нового года тени — персиковые или же шоколадные, цвета корицы, какао и даже нежно-фиолетовые. Пудру нужно подобрать на тон темнее кожи, тогда взгляд станет выразительнее. Помада подойдет теплого оттенка, но без перламутра, от которого необходимо отказаться.

Он станет удачной деталью для сероглазой девушки, ей подойдет и более яркая помада — красная, алая, карминового цвета, пудра светлее тона кожи и холодные оттенки дымчато-серых и песочных теней. При желании можно поэкспериментировать с розовыми веками, но опять-таки оттенок должен быть слегка приглушенный.

Голубые глаза можно подчеркнуть тенями синих оттенков. Добавят взгляду глубину светоотражающие фактурные элементы или многосоставной мейкап. Для губ лучше всего выбирать помады пастельных оттенков. Кареглазым девушкам создать эффектный новогодний образ поможет бронза и все оттенки золотистого, которые будут выглядеть на карих глазах очень органично.

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