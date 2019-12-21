Игорный бизнес в Украине «крышуют» те, кто должен ему препятствовать – Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 20 декабря 2019 года провел рабочее совещание в режиме видеоконференции с руководителями региональных прокуратур о деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия игорному бизнесу. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Во время совещания Рябошапка заявил, что правоохранительные органы, которые должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас «крышуют» его.
«Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать «игорному бизнесу», его возглавляют. Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной», – подчеркнул он.
В пресс-службе ГПУ сообщили, что в ночь на 20 декабря под процессуальным руководством органов прокуратуры разоблачили и ликвидировали подпольные игорные заведения в Волынской, Запорожской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.
«Правоохранител изъяли игровые приборы (рулетки, игровые фишки, карты, игровые аппараты), видеорегистраторы, системные компьютерные блоки с интегрированным программным обеспечением, черновая документация, серверы, чеки, денежные средства», – сказано в сообщении.
По каждому эпизоду нарушение закона о запрете игорного бизнеса начато досудебные расследования по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.
Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.
19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.
20 декабря Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. В связи с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16.00 20 декабря 2019 года.
Зеленский связал распоряжение Кабмина с провалом голосования в парламенте. «Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы», – подчеркнул президент.
Нацполиция Украины открыла 250 уголовных производств в связи с незаконным занятием игорным бизнесом.
Всего в стране прекращена деятельность 5300 игорных заведений, однако мобильные группы полиции ведут постоянный мониторинг.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Контракт с Газпромом позволит правительству Украины снизить стоимость коммунальных услуг, сообщил глава украинского кабмина Алексей Гончарук. Как сообщил Гончарук в Facebook, для «украинского бизнеса и украинцев» соглашение с российской стороной «означает, что этой зимой цена на газ расти не будет». В результате власти Украины смогут «снизить цифру платежки за коммунальные услуги и за отопление». По словам […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Минобороны Украины заявили о заинтересованности в расследовании дела о бракованных бронежилетах / 6 ноября
- Россия вернула Украине корабли, задержанные год назад в Керченском проливе / 17 ноября
- Гендиректор РКК «Энергия» пожаловался Рогозину на генконструктора / 19 декабря
- Nord Stream 2 AG подтвердил остановку укладки труб «Северного потока – 2» / 21 декабря
- В Сумах НАБУ задержало судью, у которого в банке из-под горошка была взятка / 7 ноября
- Сбербанк продает «золотую акцию» Яндекса за €1 / 19 ноября
- Дубилет: Вся работа колл-центров в Кабмине заключается в том, чтобы отфутболить людей / 22 октября
- В Болгарии заявили, что надеются построить «Балканский поток» до конца 2020 года / 4 декабря