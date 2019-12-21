Четыре негативные привычки понижают уровень IQ у людей

Многие люди даже не подозревают, что имеют четыре негативные привычки. Ученые рассказали, что они понижают уровень IQ, после чего индивидуум становится глупее.

На первом месте оказалась многозадачность, с которой не способен справиться головной мозг. Орган концентрируется на выполнении одного задания, а остальная работа делается автоматически. Многочасовые посиделки перед ТВ тоже ухудшают показатели интеллекта, потому что человек не думает во время просмотра фильма или шоу.

Бессонница негативно отражается не только на здоровье индивидуума, но и отражается на умственном труде. Такие особы делают ошибки, становятся раздражительными и не могут запомнить информацию. На последнем месте оказалось вредное питание, провоцирующее заболевания сердца и сосудов. Проблемы с кровообращением вызывают дефицит кислорода, необходимого для работы мозга, после чего он начинает медленно функционировать.

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