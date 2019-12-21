Первые на склоне: Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне в Аспене

Леонардо Ди Каприо не любит повышенного внимания к себе. От папарацци он обычно скрывается за бейсболкой и темными очками. Отдых в Аспене не стал исключением.
На склоне Лео появился в полном обмундировании — черном горнолыжном костюме, балаклаве, закрывающей большую часть лица, и зеркальных очках. Их он надел под горнолыжную маску, которой, судя по фото, так в итоге и не воспользовался.
Камила поддержала актера похожим нарядом — в черном костюме и с полностью закрытым лицом возлюбленную Ди Каприо было не узнать. Такая экипировка, впрочем, вряд ли была частью конспирации. Начинающей актрисе Морроне, засветившейся недавно в картине «Микки и медведь», лишнее внимание прессы, пусть пока и такое, точно не помешает.
Я надеюсь, что, посмотрев мой новый фильм, все больше и больше людей начнут воспринимать меня как отдельную личность, а не просто как девушку известного человека. Я считаю, что в любой паре каждый должен сам из себя что-то представлять, -заявила Морроне в недавнем интервью.
Напомним, впервые о романе Камилы и Леонардо начали говорить в конце 2017 года. Влюбленные не комментируют свои отношения и не выходят вместе в свет, однако регулярно попадают в объективы папарацци во время совместных прогулок и отдыха.
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