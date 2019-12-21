Дэвид Беххэм представил рождественское поздравление от Харпер

21.12.2019, 19:25, Разное

Лента соцсетей день ото дня становится все более праздничной. Семейными снимками под елками поделились уже многие знаменитости, а представители монарших семей (и вместе с ними Ким Кардашьян) опубликовали свои рождественские открытки. 

В семействе Бекхэмов это Рождество будет особенным. В этот день Дэвид и Виктория решили крестить своих младших детей — Круза и Харпер. И по этому поводу в звездном семействе уже успел разгореться скандал.  Впрочем, праздничного настроения 8-летней Харпер это обстоятельство ничуть не омрачило.

Несколько часов назад Дэвид Бехэм поделился коротким видео, на котором Харпер на языке жестов поздравляет всех с наступающим праздником.

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Публикация от David Beckham (@davidbeckham)21 Дек 2019 в 5:32 PST

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Я и Харпер хотим пожелать вам счастливого Рождества! — написал Дэвид под роликом, который за первый же час собрал больше миллиона просмотров. 



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