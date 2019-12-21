Эксперты назвали наиболее полезную для здоровья консервацию

В последнее время всё чаще можно услышать рекомендации не консервировать фрукты, овощи, мясо или рыбу, а использовать морозильные камеры. Однако эксперты в области медицины и здоровья утверждают, что некоторые продукты более полезны именно в первом виде.

Первым специалисты называют не так давно появившееся на рынке кокосовое молоко. Его можно использовать для приготовления блюд азиатской кухни, десертов и сладкой выпечки. Продукт обладает не только оригинальным вкусом, но и полезными свойствами, не теряющимися в процессе консервации. Помидоры, которые на зиму заготавливает практически каждая хозяйка, также не теряют качества при термической обработке и являются доступным вариантом закуски даже для праздничного стола. Консервированная чечевица и фасоль отлично подойдут для салатов и диетических блюд, а кроме того помогут нормализовать обмен веществ.

Не менее овощей полезны для здоровья консервированные моллюски и рыба. Первые пополнят в организме запасы фосфора, железа, магния и калия, а скумбрия, тунец и сардины являются источниками протеина, омега-3 жирных кислот и витамина B12.

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