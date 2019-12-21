«Состояние «декабрь»: Вера Брежнева не может вечером снять напряжение после концерта

Вера Брежнева не может вечером снять напряжение после ежедневных концертов. «Состояние «декабрь»,— информирует она своим поклонникам в Instagram.

Предновогодние дня считаются самыми тяжелыми в творческой жизни востребованного публикой артиста. Они сопоставимы с трудом землепашца в период жатвы. Только их зерна — это талант, подаренный Богом и умноженный на бесконечную и непрерывную работу. Силы человека не беспредельны, а накопившаяся за год усталость дает о себе знать. Кроме того, то эмоциональное потрясение и всплеск энергии, которые происходят во время встречи со зрителями, не позволяют певице быстро расслабиться вечером. Счастье, что у звезды есть возможность немного снять напряжение своеобразной психологической разрядкой в виде легкого танца. После такой арт-терапии Вера Брежнева с легкостью засыпает через 20 минут.

Певица, которую фанаты называют «самым положительным артистом России», пожелала им приятного отдыха в выходные дни. Меньше часа прошло, а видео просмотрели почти 280 тысяч пользователей интернета.

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