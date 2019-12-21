Перевоплотившуюся в Ксению Собчак Елену Воробей поклонники перепутали с Успенской

Отечественный эстрадный и оперный певец Николай Басков на странице в Instagram обнародовал совместный снимок с Еленой Воробей. Многие подписчики не узнали юмористку, перевоплотившуюся в Ксению Собчак, перепутав её с Любовью Успенской.

Николай Басков анонсировал программу, которую зрители увидят в праздничную новогоднюю ночь. Певец немного приоткрыл «завесу тайны», рассказав, что в одном из номеров будет обсуждаться свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Именно в телеведущую перевоплотилась Елена Воробей, запечатлённая в кадре в белом платье и фате.



Большинство фолловеров в комментариях признаются, что не узнали юмористку и даже не сразу поняли, что она предстала в образе Собчак. Некоторым артистка больше напомнила Успенскую, другим – китайскую куклу, часть просто констатирует, что выглядит она «ужасно». Не пропустила публикацию Баскова и «королева русского шансона», порекомендовавшая коллеге срочно жениться на Воробей, считая, что из них получится «крутая пара».

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