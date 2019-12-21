Девять человек погибли в результате авиакатастрофы в Венесуэле 20 декабря. Об этом сообщило агентство La Prensa de Lara.
Причиной падения частного самолета Beechcraft 100 King Air в 8 км от аэропорта Каракаса стал человеческий фактор, предполагают следователи.
Местные власти подтвердили гибель всех девяти человек и назначили расследование.
На борту самолета находились предприниматели Умберто Виванко и Мариано Диас Рамирес. Предположительно, они возвращались с рабочей поездки, на которой обсуждали будущие инвестиции в добычу золота.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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