В стране война, а у власти «в@та» с миллионными зарплатами

Очень мне нравиться сейчас призывы об экономии со стороны КабМина в то время как госчиновники просто с ума сходят накручивая себе зарплаты до немыслимых уровней!
К примеру вот вам такая себе просто глава Отраслевого государственного архива Министерства обороны Украины Алиса Дмитриева.
Согласно данных декларации Дмитриевой только за 2018 году на указанной должности в Министерстве обороны она заработала почти 11 с половиной миллионов гривен!!!
Полмиллиона долларов за год!!!
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Чиновник из Минобороны Алиса Дмитриева негативно высказалась в соцсетях о переименование улиц в рамках декоммунизации в Украине.
Об этом в Facebook сообщил координатор Общества ветеранов войны с Россией Сергей Боднар.
«Все оказалось хуже, чем я думал. Главный государственный архив Министерства обороны возглавляет …. тадададам …. ват*ица. Лазает по комментариям и решительно протестует против переименования улиц в честь украинских героев», – написал он.
Согласно е-декларации за 2018 года Дмитриева на должности главы Отраслевого государственного архива Министерства обороны заработала 11 с половиной миллионов гривен.
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