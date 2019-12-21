Миф о нашествии Наполеона в Россию

Россия всегда тратила немало средств на создание образа «миролюбивой страны», постоянно подвергающейся нападениям «неисчислимых вражеских полчищ», стремящихся её «покорить», «расчленить», «захватить её ресурсы», а «народ превратить в рабов», что позволяло вполне безнаказанно манипулировать населением, держа его в нищете и несвободе, подавляя всяческое инакомыслие.

Это продолжается уже не один век и последние годы не исключение.

В хит-параде российских исторических манипуляций одно из первых мест (следом за Победобесием) занимает миф о «стремлении Наполеона покорить Россию» в 1812-м году.

Пропагандистская кампания, провозглашающая французского императора Наполеона агрессором и захватчиком, мечтавшем о «мировом господстве», насчитывает уже более двухсот лет.

Ещё в XIX веке было опубликовано огромное количество документов, мемуаров, писем и дневников участников событий, написаны многочисленные тома исследований военных кампаний и политических перипетий. Европейский обыватель при желании вполне мог разобраться в подлинной панораме событий.

Однако для российского читателя все издания, ставящие под сомнение официальную версию, были практически недоступны. Конечно, после стольких лет лжи и инсинуаций, российской публике сегодня сложно представить, насколько далеки её представления о Наполеоновской эпохе от истины.

А истина заключается в том, что Наполеон не просто не был агрессором и захватчиком, не только не строил никаких планов на мировое господство, но даже, вопреки утверждениям скрепной пропаганды, за всё время своего правления НЕ НАЧАЛ НИ ОДНОЙ ВОЙНЫ.

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