Наука: Вы заражаетесь стрессом от других, и это меняет ваш мозг

В новом исследовании опубликованном в Nature Neuroscience команда ученых из Медицинской школы Университета Калгари обнаружила, что стресс, передающийся нам от других людей, может изменить наш мозг на клеточном уровне точно так же, как это делает наш собственный стресс.

Эксперимент, проведенный на мышах, подтвердил эти данные. Он также показал, что продолжительность воздействия стресса на мозг у самок сокращается после социального взаимодействия, но этот эффект не наблюдается у самцов.

«Изменения в мозге, связанные со стрессом, лежат в основе многих психических заболеваний, включая ПТСР, тревожные расстройства и депрессию. Недавние исследования показали, что стресс, как и другие сильные эмоции, может быть заразительным для окружающих», — объяснил Джейдип Бэйнс (Jaideep Bains), профессор кафедры физиологии и фармакологии.

Исследователи изучили эффекты воздействия стресса на пары самок и самцов мышей. Они удалили одну мышь из каждой пары и подвергли ее воздействию мягкого стресса, прежде чем вернуть ее своему партнеру. Затем они исследовали ответы определенной популяции клеток, в частности нейронов CRH, которые контролировали реакцию мозга на стресс у каждой мыши из пары. Оказалось, что эти клетки менялись одинаково как у мыши, подвергнутой стрессу, так и у ее партнера.

«Примечательно, что нейроны CRH тех мышей, которые сами не подвергались реальному стрессу, показали изменения, идентичные тем, которые мы обнаружили у мышей, которых подвергли стрессу», — отметил ведущий автор исследования Тони-Ли Стерли (Toni-Lee Sterley).

Затем команда ученых использовала оптико-генетические подходы для инжиниринга этих нейронов, чтобы их было возможно либо «включить» или «отключить». Когда ученые отключили эти нейроны у партнера «стрессовой» мыши во время их общения, стресс не передавался партнеру.

Оказалось, что активация нейронов CRH стимулировала химический сигнал — выработку так называемого «тревожного феромона», который оповещает других особей. Партнер, который воспринял этот сигнал, может в свою очередь оповещать других членов группы. Это распространение сигналов стресса выявило ключевой механизм передачи информации, который может иметь решающее значение для формирования социальных связей у разных видов.

Другим преимуществом социальных связей оказалась их способность смягчать эффекты неблагоприятных событий. У самок мышей продолжительность эффекта воздействия стресса на нейроны CRH значительно сокращалась при общении с партнерами, не подвергнутыми стрессу. Однако у самцов мышей этот интересный эффект отсутствовал.

Бэйнс предполагает, что такие же эффекты могут также присутствовать у людей. «Мы с готовностью сообщаем о нашем стрессе другим, иногда даже не зная об этом. Есть даже доказательства того, что некоторые симптомы стресса могут возникать у семьи и близких тех людей, которые страдают от ПТСР. С другой стороны, способность ощущать эмоциональное состояние другого человека является ключевой частью создания и построения социальных связей».

Это исследование показывает, что стресс и социальные взаимодействия неразрывно связаны. Последствия этих взаимодействий могут быть продолжительными и оказывать влияние на окружающих даже по истечении некоторого времени после стрессового воздействия.

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