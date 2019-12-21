Наука: Боевой танец оказался самым эффективным оружием сурикатов

Ученые зафиксировали несколько сотен стычек между группами сурикатов и обнаружили, что они крайне агрессивны по отношению к чужим группам, однако склонны проявлять агрессию на расстоянии.

Устрашающего «боевого танца» чаще всего было достаточно, чтобы обратить противника в бегство. Кроме того, исследователи выяснили, что чаще всего выигрывают многочисленные группы с детенышами — несмотря на то, что именно детеныши сильнее всех рискуют погибнуть в бою. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Сурикаты — высокосоциальные животные, которые живут группами примерно по два десятка особей. Внутри группы действует строгая иерархия, в том числе репродуктивная: доминантные самец и самка производят 80 процентов всего потомства. Структура общества сурикатов изучена уже довольно неплохо, и известно, что внутри группы они могут как кооперироваться (например, выставлять дозорного), так и проявлять агрессию. Однако о межгрупповой агрессии сурикатов известно гораздо меньше.

Марк Дайбл (Mark Dyble) из Кембриджского университета и его коллеги в течение 11 лет наблюдали за сурикатами в пустыне Калахари. Всего они изучили поведение 10 групп и зафиксировали 422 эпизода межгрупповых взаимодействий.

Исследователи выделили шесть путей развития событий при встрече двух отрядов сурикатов. Группа могла наблюдать за противником, прогнать противника, принять боевую позу (вытянутый хвост и встопорщенная шерсть), покинуть поле боя, разрыть нору противника или вступить в драку. Драка происходила по принципу «стенка на стенку» — в ней участвовали все члены группы, кроме маленьких детенышей.

Впрочем, до драки дело доходило редко. Из 422 межгрупповых встреч в 149 случаях одна из групп убегала, едва завидев противника, в 235 — убегала, увидев боевой танец врага, в 25 — спасалась прямо во время боя, и лишь в 13 случаях ученые зафиксировали летальный исход, причем погибали чаще всего детеныши. Таким образом, в 64,7 процентах случаев сурикаты так или иначе проявляли агрессию, но в 86 процентах случаев им удалось обойтись без настоящей драки.

Источником и инициатором агрессии чаще всего становился доминантный самец (48,5 процента случаев), затем подчиненный самец (24,5 процента), затем (15 процентов) доминантная самка, и совсем редко (12 процентов) это была подчиненная самка.

Затем ученые подсчитали, от чего зависит исход столкновения. Самым значимым фактором оказался размер группы: если одна группа была в два раза многочисленнее другой, ее шансы на победу возрастали в полтора раза. Кроме того, полезным оказалось наличие детенышей: несмотря на то, что они гибнут, если дело доходит до драки, группа с детенышами в 1,4 раза чаще выигрывала, чем группа из одних только взрослых сурикатов.

Других закономерностей исследователи не обнаружили: ни соотношение полов внутри группы, ни степень родства между особями, из которых она состоит, ни расположение места встречи относительно центра территории группы существенно не влияли на ее шансы на победу (p > 0,05)

Исход битвы мог привести к разным последствиям для обеих групп сурикатов. 32 процента победителей и 48 процентов проигравших «переезжали» в тот же вечер, то есть покидали свою нору. Новое место для жилья проигравшие искали ближе к центру своей территории (в среднем на 156 метров), а победители — наоборот, расширяли владения и двигались в сторону периферии (в среднем на 122 метра), причем чаще — в ту сторону, где находилась территория проигравших.

Когда-то считалось, что межгрупповая агрессия характерна только для людей, однако с тех пор ее обнаружили у множества видов животных, и сурикаты — лишь один пример из длинного списка. Авторы работы в заключение обращают внимание на то, что сочетание внутригрупповой кооперации (в особенности у социальных животных, таких как сурикаты) и межгрупповой агрессии позволяет изучать, как именно сочетание фенотипов отдельных особей влияет на успех группы, и рассматривать уже целую социальную группу как единицу естественного отбора.

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