Курский победитель «Лидеров России» назначен вице-губернатором

Победитель конкурса «Лидеры России» Вячеслав Берзин назначен на должность заместителя губернатора Курской области, информирует пресс-служба региональной администрации.

«Вячеслав Юрьевич (Берзин – прим. ВЗГЛЯД) назначен на должность заместителя губернатора с 23 декабря. Ранее он был главой областного комитета цифрового развития и связи. Теперь, кроме цифровизации, в ведении Берзина будут находиться такие сферы, как промышленность, предпринимательство, занятость населения», – передает агентство «Курск сегодня».

Напомним, в ноябре Вячеслав Берзин был назначен на должность председателя комитета цифрового развития и связи Курской области.





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