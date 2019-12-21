Курский победитель «Лидеров России» назначен вице-губернатором

Победитель конкурса «Лидеры России» Вячеслав Берзин назначен на должность заместителя губернатора Курской области, информирует пресс-служба региональной администрации.
«Вячеслав Юрьевич (Берзин – прим. ВЗГЛЯД) назначен на должность заместителя губернатора с 23 декабря. Ранее он был главой областного комитета цифрового развития и связи. Теперь, кроме цифровизации, в ведении Берзина будут находиться такие сферы, как промышленность, предпринимательство, занятость населения», – передает агентство «Курск сегодня».
Напомним, в ноябре Вячеслав Берзин был назначен на должность председателя комитета цифрового развития и связи Курской области.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил, почему его компания станет посредником между Газпромом и «Оператором ГТС Украины». Витренко сообщил в Facebook, что Газпром и «Нафтогаз» решили заключить договор на пять лет. В соответствии с договором «Нафтогаз» должен будет «забронировать мощности» оператора. Газпром по «заранее определенному тарифу» заплатит за них «Нафтогазу», а уже сам «Нафтогаз» – […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Турции назвали причину разногласий с Россией по С-400 / 14 ноября
- Флагманский смартфон Blackview BV9900 оснастят тепловизором / 8 ноября
- В Коми вынесли приговор мужчине за избиение девочки арматурой / 12 ноября
- В Госдуме придумали оригинальное наказание за недолив бензина / 7 ноября
- В Минобороны дали оценку сообщениям об атаке протурецких боевиков на армию Сирии / 25 октября
- Состоялась первая встреча малой группы конституционного комитета Сирии / 4 ноября
- Мнения: Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой / 6 декабря
- Пропавшую пятилетнюю девочку в Крыму нашли мертвой / 15 ноября