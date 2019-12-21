В центре Калининграда рабочие вместо настоящего покрытия на тротуаре нарисовали плитку

Специалисты дорожно-транспортного комитета просчитают стоимость работ и решат, как привести участок в порядок.

В Калининграде рабочие не стали укладывать плитку, а просто нарисовали ее на тротуаре. Горожане из осторожности обходят ее стороной.

Как пишет «Клопс», в центре города рабочие не стали укладывать настоящую плитку. Вместо этого они залили участок тротуара бетоном и прорезали на нем «швы». Однако цвет этого участка отличается от уложенной поблизости плитки. Горожане это замечают и обходят участок стороной.

В администрации города заявили, что ни при чем и думают, как от нарисованной плитки избавиться. Оказалось, что в этом месте раньше стояла торговая палатка. Предприниматель решил снести ее из-за нерентабельности. Он был обязан восстановить плитку, но выбрал более легкий путь — ее просто нарисовали.

В ближайшее время специалисты дорожно-транспортного комитета просчитают стоимость работ и решат, как привести участок в порядок.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил, почему его компания станет посредником между Газпромом и «Оператором ГТС Украины». Витренко сообщил в Facebook, что Газпром и «Нафтогаз» решили заключить договор на пять лет. В соответствии с договором «Нафтогаз» должен будет «забронировать мощности» оператора. Газпром по «заранее определенному тарифу» заплатит за них «Нафтогазу», а уже сам «Нафтогаз» – […]