Воющего пассажира увезли из аэропорта на тележке

21.12.2019, 19:04, Новости дня

В московском аэропорту «Внуково» сотрудники полиции увезли на тележке воющего пассажира.

Видео происшествия опубликовал телеканал «360».

На кадрах, присланных очевидцем, видно, что житель хорошо одет. Он неподвижно лежит на багажной тележке, которую толкают двое полицейских. Его ноги волочатся по полу, а руки скованы за спиной наручниками.

По всей видимости, житель не мог передвигаться самостоятельно из-за сильного опьянения или приступа болезни. О его дальнейшей судьбе не сообщается. Телеканал «360» не смог получить оперативного комментария от транспортной полиции.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил, почему его компания станет посредником между Газпромом и «Оператором ГТС Украины». Витренко сообщил в Facebook, что Газпром и «Нафтогаз» решили заключить договор на пять лет. В соответствии с договором «Нафтогаз» должен будет «забронировать мощности» оператора. Газпром по «заранее определенному тарифу» заплатит за них «Нафтогазу», а уже сам «Нафтогаз» – […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика