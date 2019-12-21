Воющего пассажира увезли из аэропорта на тележке

В московском аэропорту «Внуково» сотрудники полиции увезли на тележке воющего пассажира.
Видео происшествия опубликовал телеканал «360».
На кадрах, присланных очевидцем, видно, что житель хорошо одет. Он неподвижно лежит на багажной тележке, которую толкают двое полицейских. Его ноги волочатся по полу, а руки скованы за спиной наручниками.
По всей видимости, житель не мог передвигаться самостоятельно из-за сильного опьянения или приступа болезни. О его дальнейшей судьбе не сообщается. Телеканал «360» не смог получить оперативного комментария от транспортной полиции.
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