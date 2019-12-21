В Бурятии арестовали полицейских по делу об убийстве двух девушек 17 лет назад

В Бурятии бывшего и действующего сотрудников полиции арестовали по делу об убийстве двух девушек в 2002 году. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два сотрудника МВД со знакомыми девушками приехали в местность «Клюквенная падь», расположенную в лесном массиве в 4-х километрах от автодороги «Иркутск-Чита». Они пили спиртное, и в ходе застолья между ними произошла ссора, из-за которой сотрудники МВД убили девушек топором. Тела двух девушек 17 и 18 лет нашли 26 августа того же года с повреждениями костей черепа и травмами головы.

Из-за произошедшего было возбуждено дело об убийстве двух человек, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление (п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК). Один из арестованных до сих пор работает полицейским в том же отделе, другой – пенсионер МВД и работает на местном предприятии в службе безопасности. СК проверяет версии о причастности к убийству ряда других полицейских.

Источник: Новая газета

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