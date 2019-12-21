«Половина россиян, работающих в ООН, — агенты ФСБ». Посол Украины в США заявил об «агентурной сети» России в ООН

Половина россиян, работающих в ООН — агенты ФСБ России. Об этом сказал в интервью изданию «Укринформ» посол Украины в США Владимир Ельченко. Ранее он был постпредом Украины при ООН. По его словам, часть агентов работает официально, а часть — тайно.

«Россия имеет огромное влияние в ООН как постоянный член Совета Безопасности. Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится. Большинство из тех 22–23 стран, которые голосуют в унисон с Россией против наших резолюций, на 100% зависят от нее. Или от поставок оружия, или от списания каких долгов, или российских вливаний, без которых экономика не будет.

Это Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке. Бурунди, Судан — в Африке. Мьянма, Камбоджа — в Азии. Кроме того, РФ влияет на работу ООН скрыто — через свои кадры», — сказал он.

По словам посла, эта ситуация сложилась еще в советские времена, когда каждый второй работник из СССР был «подписан», как тогда говорили, или был прямым агентом. Сейчас российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте — на постпредство РФ. «Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН», — подчеркнул Ельченко.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко послом в США, уволив его с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке.

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