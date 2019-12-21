В Томске неизвестный напал на активиста «Открытой России» Сергея Иванова

21.12.2019, 18:57, Новости дня

В Томске неизвестный избил активиста «Открытой России» Сергея Иванова, напав на него в подъезде дома. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Иванов возвращался из томского штаба Навального, где проходила лекция о безопасности атомной энергетики. Как только он зашел в подъезд, на первом этаже к нему направился человек в темной одежде и с лицом, наполовину скрытым шарфом. Он избил активиста и брызнул в лицо жидкостью с едким запахом. По словам Прянишникова, преступник не выдвинул никаких требований и ничего не забрал.

«Так как Сергей шел с лекции, у него в руках была сумка с видеокамерой и техникой. Это было видно по объемности сумки, но нападавший не попытался ее отнять, ничего другого из личных вещей также не забрал», — сообщил координатор.

Он предположил, что нападение связано с активистской деятельностью Иванова.



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