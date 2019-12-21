СШАВ США рассказали о «сдерживании российской агрессии» у берегов Сирии

Военнослужащие ВМС США заявили о готовности пресечь «плохое поведение» России, которая все активнее действует в Средиземном море, информирует телеканал NBC News.
По данным NBC News, американский авианосец «Гарри Трумэн» пристально наблюдает за совместными учениями РФ и Сирии. Корреспондент телеканала сообщает, что над авианосцем летают американские патрульные самолеты, которые «ищут российские атомные подводные лодки, хорошо вооруженные и все лучше прячущиеся», передает RT.
Ранее в Средиземном море военно-морской флот РФ и ВМС Сирии провели первые совместные учения. Руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев отмечал, что все цели маневров были достигнуты. По его словам, в ходе учений применялись нестандартные способы и тактические приемы, в том числе меры по обману противника.
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