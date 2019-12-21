СШАВ США рассказали о «сдерживании российской агрессии» у берегов Сирии

Военнослужащие ВМС США заявили о готовности пресечь «плохое поведение» России, которая все активнее действует в Средиземном море, информирует телеканал NBC News.

По данным NBC News, американский авианосец «Гарри Трумэн» пристально наблюдает за совместными учениями РФ и Сирии. Корреспондент телеканала сообщает, что над авианосцем летают американские патрульные самолеты, которые «ищут российские атомные подводные лодки, хорошо вооруженные и все лучше прячущиеся», передает RT.

Ранее в Средиземном море военно-морской флот РФ и ВМС Сирии провели первые совместные учения. Руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев отмечал, что все цели маневров были достигнуты. По его словам, в ходе учений применялись нестандартные способы и тактические приемы, в том числе меры по обману противника.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил, почему его компания станет посредником между Газпромом и «Оператором ГТС Украины». Витренко сообщил в Facebook, что Газпром и «Нафтогаз» решили заключить договор на пять лет. В соответствии с договором «Нафтогаз» должен будет «забронировать мощности» оператора. Газпром по «заранее определенному тарифу» заплатит за них «Нафтогазу», а уже сам «Нафтогаз» – […]