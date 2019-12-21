В Киеве мужчина открыл огонь по прохожим

В Святошинском районе Киева 20 декабря между тремя мужчинами возник конфликт и один из них открыл огонь по оппонентам. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

В результате инцидента один мужчина получил ранение грудной клетки, обеих ног и глаза. Его доставили в больницу. Второму раненому оказали помощь на месте.

В полиции заявили, что у стрелка обнаружили кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но само оружие найдено не было. Правоохранители изъяли шесть гильз из-под резиновых пуль и направили их на экспертизу.

Стрелка задержали. Им оказался киевлянин, который ранее не привлекался на нарушение закона. Открыто уголовное производство ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с использованием огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил, почему его компания станет посредником между Газпромом и «Оператором ГТС Украины». Витренко сообщил в Facebook, что Газпром и «Нафтогаз» решили заключить договор на пять лет. В соответствии с договором «Нафтогаз» должен будет «забронировать мощности» оператора. Газпром по «заранее определенному тарифу» заплатит за них «Нафтогазу», а уже сам «Нафтогаз» – […]