В Киеве мужчина открыл огонь по прохожим

21.12.2019, 18:42, Новости дня

В Святошинском районе Киева 20 декабря между тремя мужчинами возник конфликт и один из них открыл огонь по оппонентам. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

В результате инцидента один мужчина получил ранение грудной клетки, обеих ног и глаза. Его доставили в больницу. Второму раненому оказали помощь на месте.

В полиции заявили, что у стрелка обнаружили кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но само оружие найдено не было. Правоохранители изъяли шесть гильз из-под резиновых пуль и направили их на экспертизу.

Стрелка задержали. Им оказался киевлянин, который ранее не привлекался на нарушение закона. Открыто уголовное производство ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с использованием огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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