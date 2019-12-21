На Украине подписание протокола по газу назвали поражением США

Главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва назвал соглашение РФ и Украины по газу поражением США.

«Для американцев была идеальной ситуация, когда бы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января 2020 года, притом что Северный и Турецкий потоки достроены бы не были. Именно для этого и был принят последний пакет санкций, зашитый в оборонный бюджет США», – написал Гужва в Facebook.

Он отметил, что в течение 2020 года объемы газа сильно не уменьшаться, так как обходные газопроводы еще не будут запущены в полную мощность. «Гарантии поставок газа в Европу в следующем году – это главное, что выиграла в данном случае Россия», – отметил главред.

По его мнению, украинская сторона также осталась в выигрыше, а вот США не смогли добиться своей стратегически важной задачи – вытеснения РФ с европейского газового рынка.

Ранее Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что соглашение между Россией и Украиной открыло возможности для договоренностей и по другим вопросам.

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