Сын Валерии Арсений Шульгин: «Куплю дом, когда появятся дети»

Сын популярной отечественной эстрадной исполнительницы Валерии уже несколько лет живёт отдельно от родителей и самостоятельно зарабатывает на жизнь. Недавно Арсений Шульгин рассказал, что в будущем планирует покупку собственного дома, но произойдёт это только после рождения детей.

Пару месяцев назад стало известно, что у Арсения Шульгина новая возлюбленная – девушка по имени Лиана. Она уже знакома с Валерией и Иосифом Пригожиным, которые эту избранницу в отличие от модели Анны Аверьяновой, приняли с теплотой. Пара уже даже «испытала на прочность» отношения, попав в ДТП под Санкт-Петербургом в начале декабря. Шульгин тогда получил травму нижней части лица, Лиана – перелом конечности. Поклонники были обеспокоены здоровьем молодых людей, а некоторые также интересовались, не планируется в ближайшем будущем свадьба.



Сын Валерии привык ответственно относиться к жизни, поэтому вопрос о браке на данное время считает не приоритетным. Для начала он хочет построить карьеру, заработав деньги на свадьбу и безбедное будущее, а только потом готов думать о семье. Арсений Шульгин планирует приобрести загородный дом, но не сейчас, а после рождения детей. Пока же ему более комфортно жить в городских условиях.

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