Марианна и Анастасия Вертинские были довольны результатом ремонта на оставшейся от отца даче

Известные советские и российские актрисы Анастасия и Марианна Вертинские уже много лет мечтали сделать ремонт на даче, доставшейся в наследство от отца. Недавно желание знаменитостей исполнилось и им на помощь пришли профессионалы из команды телепрограммы «Идеальный ремонт».
Дача Вертинских – старый и несколько запущенный двухэтажный деревянный дом. Семья приобрела его ещё в середине прошлого века и с тех же пор периодически вспоминала о необходимости ремонта, «облагородив» только погреб для припасов, а на остальное постоянно не хватало времени и сил. В кадрах «Идеального ремонта» показали, как выглядела гостиная до прихода мастеров – скромно и мрачновато. В итоге Марианна и Анастасия Вертинские могут похвастаться большой комнатой в светлых тонах, с камином, изысканной мебелью, полкой с семейными фотографиями и оригинальными элементами декора.
В финале программы сёстры Вертинские не могли скрыть восхищения, отмечая, что после ремонта не осталось привычной дачной комнаты, а вместо неё появился «настоящий салон». Особенно порадовало актрис освещение и большое количество зеркал, а Марианна Александровна заметила, что результат ремонта совершенно точно пришёлся бы по душе их родителям.
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