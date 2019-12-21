Эксперты: Подэкранные сканеры «убили» полезный функционал Android

Из-за подэеранных сканеров полезный функционал оболочки Android попросту исчез. В нынешнем году данное решение является одним из важных трендов, меняющих пользовательский опыт.

До недавнего момента подавляющее большинство девайсов оснащались дактилоскопическим сканером на задней панели корпуса. Целью датчика являлось не только разблокировать доступ, но и в быстро просматривать различные уведомления. Теперь же центр оповещений можно открыть только с помощью жестов на сенсорном экране, ведь вытягивание ленты из верхней области становится довольно проблематичным в случае использования флагманского девайса.

При этом, после отказа от физических сенсоров, разработчики стали более эффективным образом использовать свободное пространство на корпусе. Это особенно актуально для крупных модулей камеры, например, в Samsung Galaxy S11. Не так давно, в предыдущей версии — Galaxy S10 была выявлена ошибка, из-за которой любой юзер мог разблокировать устройство посредством собственного отпечатка. Подобные уязвимости можно ликвидировать, применив более дорогие защитные стёкла, считают эксперты.

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