Общество: Феминизм превращается в ИГИЛ

Скандалы с участием Роскосмоса случаются регулярно, но, наверное, впервые очередная шумная история не имеет ни малейшего отношения ни к космосу, ни к космодромам, ни к руководству компании. На этот раз предметом спора стало современное искусство и то, какие претензии к нему предъявили представители движения феминисток.

Дочерняя структура госкорпорации под названием «Главкосмос» заказала сувенирный корпоративный календарь. Исполнителем стал Андрей Тарусов – пожалуй, самый известный российский художник, работающий в стиле «пин-ап». Эта американская графическая субкультура зародилась в середине прошлого века, особенностью пин-ап являются изображения девушек в более или менее фривольном виде.

Наиболее часто тиражируемыми работами Тарусова в РФ являются картинки, изображенные на банках пива «Жигули». Даже те, кто не употребляет этот напиток, наверняка встречали их в интернете. Кроме того, Тарусов перерисовывал в стиле «пин-ап» советских мультперсонажей, делал спортивные календари, выпускал анимационные ролики и многое другое. Пин-ап был придуман в Америке, и логично, что именно в этой стране этот жанр до сих пор пользуется наибольшей популярностью, а у нас в РФ остается экзотикой. Поэтому нет ничего удивительного или предосудительного в том, что Тарусов перебрался поближе к основным заказчикам и фанатам – в Лос-Анджелес.

После того, как художник выложил в своем Facebook работу для «Главкосмоса», в комментариях началась уже ставшая, увы, привычной околофеминистическая вакханалия. «Около» – потому что мнения феминисток и людей, в целом благосклонно относящихся к фем-движению, на этот раз резко разделились.

В случае, когда блогер из Кирова назвал американскую лекторшу пышногрудой и вместо того, чтобы извиниться, начал хамить, все было более-менее очевидно. Человек с улицы пришел на научное мероприятие, написал в отзыве про размер молочных желез и цвет волос специалистки, в ответ на вежливое указание, что он в данном случае не прав, с ходу начал грубить, после чего обратился к последнему прибежищу негодяев, начав кричать, что он тут патриот, а все остальные продались Америке. Защищать такое могут разве что совсем утратившие связь с реальностью люди.

В случае с Тарусовым все было ровно наоборот. Хамить начали возмущенные «объективацией» изображенных в календаре персонажей феминистки и считающие себя таковыми. Досталось и самому художнику, и его манере рисования, и тем женщинам и мужчинам, которые осмелились написать, что календарь отличный.

При этом никакой «объективации», то есть восприятия женщины исключительно как сексуального объекта, на картинках нет. Изображенные в календаре лица женского пола работают в разных направлениях космической отрасли, играют в шахматы с роботом, дружески общаются с коллегами, готовятся обнять детей после возвращения на Землю и выгуливают котиков в скафандре на лунной базе.

Но нет, феминисткам это не нравится: «Почему мужчины на календаре присутствуют только, когда в кадре есть еда? Это скрепность мышления – мужчины в семье всегда только жрут, пользы от них нет»; «Мама вернулась домой – смотрит тупым взглядом куклы вдаль, навстречу идут два дебилоида-мальчика. Конечно, без цветов, не ждали. Почему мальчики? Девочки не котируются в обществе потому что. Где их папа? В РФ не приняты полные семьи», – это еще довольно мягкие высказывания в адрес работы.

Андрею Тарусову не впервые предъявляют обвинения в «объективации», и он обычно их игнорирует. Но в этот раз не смолчал и ответил обвинительницам: «Я сам всеми руками за феминизм и равноправие… но где грань между объективацией и empowerment? Почему если я рисую женщину, то это сразу сексуальный объект? Где связь? Да, они красивые, потому что женщины в принципе красивые, да их скафандры обтягивают, потому что это: 1. пин-ап (закон жанра); 2. Если бы я нарисовал белые квадраты и зеркальные скафандры (как есть на самом деле), то там не то что женщин, там вообще человека не видно было бы. Наоборот, я попытался изобразить всех максимально нейтрально и без двойных смыслов». Также художник уточнил: несмотря на то, что живет он в Америке, заказ оформлен на него, как на ИП – так что все налоги будут уплачены на родине.

К тексту Тарусова, пожалуй, сложно что-то добавить. Отдельного рассмотрения и комментирования заслуживает лишь последний пункт: «Пин-ап – это прошлый век». Ну да. Тут не поспоришь. Проблема только в том, что мне нравится больше всего рисовать девушек, и многим (очень многим) нравится, как я рисую девушек, поэтому у меня заказы не прекращаются почти никогда».

Оставим в стороне присущее многим творческим людям бахвальство. Остановимся на самом, пожалуй, серьезном моменте во всей этой на первый взгляд забавной истории. Феминистки обвинили в объективации не просто отдельно взятого гражданина Тарусова и компанию «Главкосмос». Они призвали запретить целый художественный жанр, высокий или низкий в данном случае не имеет значения.

В фем-движении, к сожалению, мало хорошо образованных людей. Многим достаточно прочесть что-нибудь из Симоны де Бовуар или Наоми Вульф для того, чтобы считать себя вправе судить, что является объективацией, а что не является. Но в данном случае достаточно обыкновенного среднего образования, чтобы понять, на что больше всего похожи требования немедленно прекратить рисовать сексуальных женщин.

Это средневековая инквизиция, запрещавшая художникам рисовать чересчур обнаженных женщин. Это талибы и ИГИЛ, уничтожавшие «языческие» статуи и архитектурные шедевры. Это германские нацисты, сжигавшие «неправильные» книги и картины. Это революционеры разных стран и лет, испражнявшиеся во дворцах и подтиравшиеся сорванными со стен холстами великих художников.

От запрета пин-ап один очень маленький шаг до запрета любых картин с обнаженной натурой.

Ведь что может быть более сексуальным, чем обнаженная женщина? Разве что слегка прикрытая одеждой женщина. Прощайте, Венера Милосская и тысячи менее известных греческих и римских статуй. Прощайте Рубенс и Боттичелли, Дюрер (у которого, к слову, не было брата-шахтера), Мане и Ренуар, Кустодиев и Дейнека. Отправляйтесь дружно в исторический утиль вместе с уже проклятым международным феминистическим сообществом Гогеном.

Если мы хотим, чтобы наши дети в будущем имели возможность смотреть картины мастеров прошлого, то сегодня всем разумным людям нужно встать на защиту Андрея Тарусова, независимо от отношения к Роскосмосу, США и пин-ап как виду искусства. Когда феминизм борется за защиту прав женщин, безопасность, доступ к общественным благам и равную оплату труда – это можно только приветствовать. Если же он перерождается в цензуру, инквизицию и ИГИЛ, такой феминизм не нужен никому, и в первую очередь – самим женщинам.

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