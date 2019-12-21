На Донбассе террористы склоняли заключенных к сотрудничеству перед отправкой в украинские тюрьмы – СБУ

На Донбассе террористы склоняли заключенных к сотрудничеству перед отправкой в украинские тюрьмы на подконтрольную Киеву территорию. Об этом 20 декабря сообщила Служба безопасности Украины.

По словам осужденных, их заставляли подписать обязательство на сотрудничество, а, чтобы добиться согласия их избивали, запугивали, шантажировали и угрожали их семьям.

Заключенные рассказали, что в колониях террористов отсутствует отопление, медицинская помощь и не хватает еды. Осужденных, которые выступают против тюремных порядков, принудительно привлекают к работам на передовых позиция. Их заставляют строить блиндажи и рыть окопы.

Один из заключенных, который находился на оккупированной части Луганской области, рассказал, что его обязали собирать информацию о дислокации украинских войск, складов, а также о маршрутах военнослужащих и военной техники.

После перемещения на подконтрольную Киеву территорию мужчина обратился в СБУ, где дал детальные показания.

ВИДЕОЗаключенный дает показания СБУ. Видео: Служба безпеки України / Facebook

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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