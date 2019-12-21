Верланов: За ноябрь сумма начисленного НДС выросла на 23,6% по сравнению с прошлогодним показателем

За ноябрь сумма начисленного налога на добавленную стоимость составила почти 22 млрд грн. Это на 4,2 млрд или на 23,6% больше, чем за такой же период 2018 года, сообщает 21 декабря пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Прирост начислений состоялся, несмотря на уменьшение объемов поставок на 40,4 млрд грн, или на 5%: если в ноябре 2018 года объем поставок составил 804,5 млрд грн, то в ноябре 2019-года – 764,1 млрд.

«Благодаря эффективным мерам по администрированию, активной борьбе со схемами и качественной аналитической составляющей Государственная налоговая служба увеличивает поступления в бюджет даже при условии уменьшения объемов поставок», – заявил глава ГНС Сергей Верланов.

По его словам, ГНС выполнит все плановые поступления в бюджет за 2019 год.

«Я пообещал правительству, что налоговая справится с поставленной задачей. И мы это сделаем!» – заявил руководитель налоговой.

Инфографика: Сергій Верланов / Facebook

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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