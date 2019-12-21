Козак рассказал о механизме защиты Газпрома от новых судов с Украиной

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что теперь все риски по тарифам транзита, регуляторике и работе ГТС Украины будет нести Нафтогаз, что позволит Газпрому избежать новых судебных разбирательств из-за украинского транзита.

«Механизм состоит в том, что мы имеем дело не с Украиной, не выясняем ни вопросы регулирования, ни тарифов. Теперь у нас есть компания, которая оказывает нам услугу по доставке российского газа европейским потребителям через Украину, – это Нафтогаз. Вот все риски, связанные с тарифным, законодательным регулированием и функционированием ГТС Украины – это теперь вопрос взаимодействия компании «Нафтогаз Украины» и государства Украина», – отметил Козак, передает РИА «Новости».

Вице-премьер также отметил, что не стоит называть уступкой выплату Газпромом 2,9 млрд долларов в пользу Киева по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража. По его мнению, это «взаимоприемлемое решение, которое выверено, и оно является выгодным всем».

«Есть гарантированные объемы российского газа, которые будут транспортироваться через эту территорию. Нет сложных взаимоотношений между Россией и Украиной, между Газпромом и Украиной. А есть отношения между двумя компаниями, условия этого соглашения мы зафиксировали на пятилетний период, чтобы дискуссий больше никаких не было», – добавил Козак.

Ранее Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

При этом источник в российской делегации сообщал, что частью пакетного соглашения по газу с Киевом может стать выплата Газпромом 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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