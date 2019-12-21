МИД России считает, что санкции против «Северного потока – 2» направлены против Европе, а не РФ

Санкции Соединенных Штатов против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», направлены против европейских стран, а не России. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ, опубликованном 21 декабря.

В МИД России считают, что цель ограничительных мер, которые предусмотрены в оборонном бюджете США на 2020 финасовый год – лишить Европу «гарантированных источников» снабжения энергоносителями из РФ.

«Желание навредить российскому экспорту – отнюдь не единственное и даже не главное. Не в меньшей степени прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся ей гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и, тем самым, замедлить развитие ее экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках», – сказано в заявлении.

РФ продолжит «реализовывать свои экономические проекты» независимо от санкций, утверждают в МИД страны.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2».

В минфине США заявили, что санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока – 2» вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

21 декабря трубоукладчик российского газопровода «Северный поток – 2», швейцарская компания Allseas заявила, что проистанавливает работы.

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что «Северный поток – 2» заработает в середине 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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